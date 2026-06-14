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O Salnés

Areeiro pide extremar la vigilancia en las viñas por la previsión de altas temperaturas

C. Hierro
14/06/2026 18:48
Una mujer vendimiando el año pasado
Una mujer vendimiando el año pasado
Mónica Ferreirós
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La Estación Fitopatolóxica Areeiro recomienda extremar la vigilancia de las viñas durante los próximos días, especialmente frente al oídio, coincidiendo con la entrada de la uva en una de las fases de mayor sensibilidad a este hongo y con la previsión de temperaturas elevadas en la zona de O Salnés.

En lo relativo al mildio, desde la Diputación indica que la situación sanitaria sigue siendo, en términos generales, muy positiva.

Debido a las temperaturas y el nivel de humedad vivido hasta ahora, señalan, los racimos de uvas se encuentran ya en un estado de gran tamaño y señalan que presentan un adelanto de una semana respecto a las mismas fechas en la campaña anterior.

Teniendo en cuenta, por lo tanto, la previsiones de temperatura, desde administración provincial recomiendan mantener una vigilancia continuada de los viñedos, especialmente en aquellas parcelas en las que la protección de los tratamientos esté próxima a terminar.

De esta manera, indican, se podrá detectar con rapidez cualquier cambio en la evolución de las enfermedades sobre las hojas y los racimos y, por lo tanto, actuar en consecuencia para evitar que se pueda perder parte de la cosecha.

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