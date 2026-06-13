Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Ribadumia acoge una charla para poner en valor a las mujeres en el mundo vitivinícola

La cita es el 19 de junio en el auditorio

C. Hierro
13/06/2026 19:43
Labores de vendimia, en uno de los eslabones que podrían verse más expuestos en la economía comarcal
Una mujer trabajando en la vendimia
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El auditorio de Ribadumia acoge, el próximo 19 de junio, una charla que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de las mujeres en el sector del vino. La iniciativa, que se enmarca dentro de la tercera edición del programa de la Diputación ‘Aquí faltan páxinas’, mostrará a todos los asistentes el papel de las ‘Anónimas Viticultoras’.

El coloquio, que comenzará a las siete y media de la tarde, contará con varias mujeres dedicadas a este sector comercial y, además, con la diputada de Igualdade, Paula Bouzós, y con el alcalde de la localidad, David Castro. 

Durante el acto se explicará cómo las mujeres se fueron abriendo camino en este mundo, desde que eran las encargadas, únicamente, del cuidado de las viñas y de la vendimia al momento en el que comenzaron a asumir la gestión de algunas bodegas para, en los últimos años, profesionalizarse y convertirse en responsables de innovación, enólogas o comercializadoras que lideran proyectos premiados en la Denominación de Orixe Rías Baixas.

Tras esta charla, la Diputación continuará con el programa para ensalzar a mujeres relevantes en la provincia con una iniciativa en la que se narrará la historia de la cineasta Cruz Risco o de las primeras policías locales, Marina Ledo y Begoña Villar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620