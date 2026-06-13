Ribadumia acoge una charla para poner en valor a las mujeres en el mundo vitivinícola

Una mujer trabajando en la vendimia | Mónica Ferreirós

El auditorio de Ribadumia acoge, el próximo 19 de junio, una charla que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de las mujeres en el sector del vino. La iniciativa, que se enmarca dentro de la tercera edición del programa de la Diputación ‘Aquí faltan páxinas’, mostrará a todos los asistentes el papel de las ‘Anónimas Viticultoras’.

El coloquio, que comenzará a las siete y media de la tarde, contará con varias mujeres dedicadas a este sector comercial y, además, con la diputada de Igualdade, Paula Bouzós, y con el alcalde de la localidad, David Castro.

Durante el acto se explicará cómo las mujeres se fueron abriendo camino en este mundo, desde que eran las encargadas, únicamente, del cuidado de las viñas y de la vendimia al momento en el que comenzaron a asumir la gestión de algunas bodegas para, en los últimos años, profesionalizarse y convertirse en responsables de innovación, enólogas o comercializadoras que lideran proyectos premiados en la Denominación de Orixe Rías Baixas.

Tras esta charla, la Diputación continuará con el programa para ensalzar a mujeres relevantes en la provincia con una iniciativa en la que se narrará la historia de la cineasta Cruz Risco o de las primeras policías locales, Marina Ledo y Begoña Villar.