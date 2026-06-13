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O Salnés

Los indicios apuntan a que el incendio que calcinó media hectárea en Meaño, fue provocado

El fuego se originó de madrugada en la parroquia de Xil, detrás de la bodega Paco & Lola

C. Hierro
13/06/2026 12:06
Efectivos trabajando en un incendio forestal en Meaño el año pasado
Efectivos trabajando en un incendio forestal en Meaño el año pasado
Mónica Ferreirós
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El incendio forestal registrado la madrugada del viernes en la parroquia de Xil, en Meaño, calcinó una superficie de media hectárea. Así, tal y como confirmaron desde la consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, la rápida actuación y el gran número de efectivos que se movilizaron, impidieron que las llamas, que comenzaron en una zona situada detrás de las instalaciones de la bodega Paco & Lola, arrasasen más terreno.

Las primeras investigaciones señalan que, lo más probable, es que este fuego haya sido provocado. Las fuentes oficiales indican que, las llamas comenzaron de madrugada, razón que sostiene esta primera hipótesis.

El incendio, indican desde la Xunta, comenzó a la 1:03 del viernes y se dio por extinguido pasadas las cuatro de la madrugada.

Por parte de la consellería do Medio Rural se movilizaron dos agentes, cuatro brigadas y cinco motobombas. A este despliegue de medios se sumaron también efectivos de Protección Civil de Pontevedra, miembros de Emerxencias de Sanxenxo y patrullas de la Guardia Civil.

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