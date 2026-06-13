A Illa honra con letras, música y feminismo la figura de Begoña Caamaño

Presentación del homenaje a Begoña Caamaño en la Illa

A Illa de Arousa se convertirá, el próximo fin de semana, en un espacio de encuentro, memoria y celebración en honor a la escritora, periodista y referente del feminismo gallego, Begoña Caamaño. Bajo el título ‘Begoña nas Illas: de Eea e Ávalon á Illa de Arousa’ el evento reunirá en la localidad a voces de la literatura, de la música y de la creación artística para reivindicar el legado de esta mujer “que abriu camiños coa súa palabra e co seu pensamento libre”.

El programa, organizado por el Concello, arranca el viernes 20 con una andaina por espacios vinculados a la memoria de Caamaño, como pueden ser el Faro de Punta Cabalo o A Comboa. El sábado la jornada comenzará en el Centro de Interpretación da Conserva con la inauguración de una exposición sobre la escritora de la mano de la ilustradora Viki Rivadulla. A mediodía, está prevista una sesión vermú con la ‘Foliada das Amigas’ y, por la tarde, tendrá lugar la presentación del libro ‘Arte menor’ de Susana Aríns.

El acto central será en el Xardín das Traballadoras da Conserva y consistirá en un recital poético-musical que contará con nombres tan reconocidos como el de Uxía, As Mosas, Mercedes Peón, Ana Romaní, Bea Caamaño, Andrea Nunes, Paula Carballeira o Larraitz Urruzola.