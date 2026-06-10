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O Salnés

O Salnés convierte los datos en el motor de su futuro turístico al volverse destino inteligente

A. Louro
10/06/2026 21:08
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte, anunciaron las inversiones en una rueda de prensa
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte
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La Mancomunidade de O Salnés celebrará el próximo 15 de junio una jornada de presentación pública de su proyecto de Destino Turístico Inteligente (DTI), una iniciativa estratégica, financiada por los fondos Next Generation-EU, que sitúa a la comarca a la vanguardia de la gestión turística basada en datos. Así, la jornada mostrará cómo los datos se han convertido en una herramienta clave para afrontar algunos de los principales retos del destino, desde la desestacionalización turística hasta la gestión eficiente de los recursos públicos y la mejora de la experiencia de quienes visitan la comarca.

Durante el encuentro se presentarán algunas de las actuaciones más relevantes desarrolladas en el marco del proyecto. Entre ellas destaca el Data Lake Turístico, una infraestructura tecnológica diseñada para integrar y analizar información procedente de múltiples fuentes y convertirla en conocimiento útil para la toma de decisiones. También se dará a conocer la nueva web turística inteligente, CMS semántico propio (gestor de contenidos) que estructurará toda la información de oferta y recursos de forma normalizada, así como el Módulo de Gestión Inteligente del Agua, que permitirá monitorizar y optimizar la gestión de un recurso especialmente sensible en un destino con una marca estacionalidad, como es hoy por hoy O Salnés.

A la cabeza tecnológica

Las diferentes soluciones serán expuestas por representantes de las empresas tecnológicas que han participado en su desarrollo, quienes explicarán de forma divulgativa cómo estas herramientas contribuirán a transformar la gestión turística de la comarca y a reforzar su posicionamiento como destino innovador y sostenible.

La Mancomunidade aspira así a convertir la comarca en un referente de un modelo turístico más inteligente, sostenible y eficiente, convirtiendo a los datos en una “herramienta estratégica al servicio del territorio” y para la toma de decisiones sobre el propio destino.

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