Meaño se adhiere al servicio comarcal de basura, que prevén contratar en 2027

El presidente de la entidad comarcal, durante el transcurso de un Pleno, en Exposalnés Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés trabaja ya en reeditar el contrato comarcal de gestión de residuos, que está ya cerca de caducar y que da ahora servicio a Cambados, Vilanova y Meis. Una nómina de concellos a la que planea sumarse de cara al próximo contrato, al menos, Meaño, según apuntan desde la gerencia de órgano supramunicipal

El actual contrato firmado con Valoriza —con una duración de cuatro años y una prórroga de una anualidad— se firmó en 2021 por un montante de más de cuatro millones de euros tras sumarse al servicio Meis. Un presupuesto millonario que, previsiblemente, aumentará incluso con el nuevo contrato, que espera poder iniciarse su licitación este año para concluirla en el próximo ejercicio, ya que tendrá que adaptarse a nuevos retos, como la nueva Ley de Residuos.

Una normativa que obliga a los ayuntamientos a aplicar una tasa no deficitaria que cubra el 100% del coste del servicio de gestión de residuos, promoviendo la implantación de sistemas de pago por generación, donde los costes estén vinculados a la cantidad de residuos generados por el usuario, imposibilitando a los concellos la posibilidad de asumir el déficit (algo que ocurre con los municipios involucrados en este servicio mancomunado). Sin embargo, la fórmula para conocer esta producción genera muchas incertidumbres.

Diagnóstico de la situación

Una decisión técnica que se concretarán a la hora de redactar unos pliegos que ya se han iniciado, después de que la Mancomunidade haya contratado —por más de 18.000 euros— los servicios de la empresa Novotec Consultores SA, que se encargará del trabajo de campo para conocer las necesidades del nuevo contrato. Así, realizará un diagnóstico de la situación actual del sistema mancomunado de recogida de residuos, así como la valoración técnica y la obtención de indicadores orientados a la mejora de su eficiencia, al análisis de posibles sistemas de pago por generación y a la captura de datos de apoyo para la revisión de las tasas, así como a la formulación de alternativas de gestión acordes con las posibilidades del territorio y adaptadas a la normativa vigente.

Un trabajo para el que la empresa, ya contratada en el mes de abril, cuenta con un plazo de cinco meses y con cuyas conclusiones se comenzará a abordar la redacción de los pliegos del futuro contrato mancomunado, que espera poder adjudicarse en 2027.

Cabe recordar, además, que la Diputación puso en marcha el pasado año un estudio pionero sobre la generación de residuos en los comercios de la provincia, que permitirá diferenciar el peso de la actividad residencial y comercial en cada ayuntamiento y diseñar un modelo estadístico para establecer tasas más justas y proporcionales a la producción real de residuos y por el que ya se han interesado concellos como el de Cambados.