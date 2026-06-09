El Solifesti promueve la música como integrador social a través del proyecto Son das Flores

Presentación del festival solidario Gonzalo Salgado

El CPI Mosteiro-Meis y el Concello presentaron ayer una nueva edición, la sexta, del Solifesti, que se celebrará este viernes en la Praza de España. Un festival con fines solidarios que este año recaudará fondos a favor del Banco de Alimentos y del proyecto Son das Flores.

Una iniciativa que surge en el colegio Vicente Risco de Teis (Vigo), para favorecer a aquellos niños que no podían asistir a actividades extraescolares por cuestiones económicas, utilizando la música como factor de integrador social.

Así, se formó poco a poco una orquesta de cuerda, pero también un coro, que juntas suman ya cerca de setenta chavales. Empezaron con instrumentos realizados con cartón, pero las donaciones y aportaciones la dotaron de recursos. Un bonito proyecto comunitario al que Meis aportará su granito de arena.

En cuanto a la programación, actuará el propio Son das Flores, el grupo Guateque, un antiguo alumno del colegio, Totem; y Martín Pintado; además de una sesión de baile gimnástico con Bruno Hermida, entre otras. Además, no faltará el componente gastronómica, la consumición en la barra y las camisetas, pulseras y rifas para recaudar durante el evento. Además, los niños del CPI presentarán su proyecto Temos Raíces.