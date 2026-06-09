El Foro do Albariño pone el foco en la esencia y el enoturismo frente al nuevo escenario global

Roque Durán, presidente de Terra de Asorei, en la presentación de una edición anterior del foro Gonzalo Salgado

La Universidade de Santiago de Compostela, la Asociación Adegas do Salnés y Terra de Asorei presentaron ayer la décimo cuarta edición del Foro do Albariño, que desde 2019 se celebra de forma conjunta con un curso de verano de la USC y que abordará este año la simbiosis con el entorno y el enoturismo como claves frente al nuevo escenario global y a los retos a los que se enfrenta el sector vitivinícola.

Así lo presentó Roque Durán, presidente de Terra de Asorei, que recalcó que “neste contexto de incerteza comercial para as adegas, a cita será unha oportunidade para escoitar a persoas expertas da Universidade e tamén a profesionais e empresarios adegueiros galegos, aos que se sumarán referentes da viticultura de Cataluña”.

En este sentido, el director del curso, Hugo Campos, expuso que se analizarán los retos del sector, “situando a adega como motor de dinamización do territorio e o enoturismo de identidade como clave competitiva”. Así a través de sesiones técnicas, mesas redondas y catas comentadas, se buscará potenciar la simbiosis con el entorno y la recuperación de tradiciones.

Temáticas del programa

Así pues, el curso abordará distintas temáticas que mostrarán como, a través del enoturismo, “unha adega con compromiso de elaborar viños de calidade e honestos dende a orixe: dende o local, pode presentarse no mundo e mesmo fortalecerse como empresa nun tempo de incertezas económicas internacionais”, según destacó la codirectora, Elisa Durán.

Uno de los ejes temáticos serán los desafíos globales del sector: desde el impacto del cambio climático a la volatilidad de los mercados internacionales y como las tensiones geopolíticas afectan a la viticultura gallega. También se presentará a la bodega como espacio comunitario del territorio, poniendo el foco en la importancia de la simbiosis con el entorno local y los modelos de colaboración de kilómetro cero; así como su capacidad de dinamizador económico y social del territorio, siendo el vino un elemento de identidad local.

Otra de las patas del programa será el enoturismo. Así, se pondrá en valor el diseño de experiencias culturales y personales integrales frente a la “estandarización e masificación turística tradicional”. Además, se tratará la evolución del enoturismos cara a modelos experienciales que integran el conocimiento y patrimonio local, “transmitindo a singularidade do da actividade vitivinícola e a súa integración coa contorna”.

Por último, el último de los temas a tratar será la innovación dentro de la recuperación de la “esencia” de la elaboración tradicional: exploración de vinos con técnicas de elaboración recuperadas de la tradición, dándole valor al vino y a los procesos vinculados con su origen.

El curso, está dirigido al alumnado, profesorado universitario y de formación profesional, profesionales del sector del vino, pero también al público en general que tenga curiosidad por acercarse al mundo del albariño actual y a las tendencias y novedades que hay dentro del sector desde una mirada transversal. Se celebrará los días 25 y 26 de junio en Terra de Asorei y las matrículas están abiertas hasta el viernes, 12 de junio.

Las exposiciones, curso y Foro do Albariño estarán acompañadas de catas de vino albariño de cepas centenarias, espumosos de Corpinnat y Cava además de Rías Baixas, así como de elaboraciones especiales de albariño.