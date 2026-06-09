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O Salnés

La Andaina del Tinto recauda casi de 1.000 euros a favor de BATA tras reunir a 200 participantes

A. Louro
09/06/2026 21:40
Participantes en la Andaina del Tinto
Participantes en la Andaina del Tinto
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“Una jornada de convivencia, diversión, hábitos saludables y, sobre todo, mucho amor y solidaridad”. Este es el balance que hace la Asociación BATA de la IX Andaina Solidaria de la Festa do Viño Tinto, que tuvo lugar el pasado domingo, 7 de junio, gracias a la organización del Concello de Ribadumia.

En total, la recaudación ascendió a cerca de 1.000 euros, a través de las donaciones voluntarias que entregaron las personas inscritas, que rondaron las 200.

La Andaina Solidaria completó un recorrido de 8 kilómetros, totalmente accesible y apto para personas de todas las edades, lo que, sumado al buen tiempo, facilitó la participación. Desde la rotonda de Os castaños, la expedición pasó por algunas de los parajes más emblemáticos de la comarca de O Salnés, como la Ruta da Pedra e da Auga, , la Carballeira, Cabanelas, o el paseo fluvial del Umia, antes de poner fin a la caminata en el casco urbano de Ribadumia.

Antes de la salida, se repartieron mochilas y pañoletas con el color y el logotipo de la Festa do Viño Tinto. Además, hubo varios puntos de avituallamiento, sumados a animación musical. Al final de la caminata se repartió también un pequeño pincho para recuperar fuerzas.

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