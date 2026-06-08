Ribadumia contrata por 143.000 euros la mejora del acceso a distintos núcleos de Lois

Fachada del Concello de Ribadumia

El Concello de Ribadumia adjudicó a Construcciones Obras y Viales SA (Covsa), por más de 143.400 euros (a través de una ayuda del Plan +Provincia 2025), los trabajos para mejorar la accesibilidad, seguridad y servicios en diversos núcleos de la parroquia de Lois.

Así, uno de los puntos de actuación será el lugar de Picoña, donde se ampliará y mejorará un camino de titularidad municipal para mejorar la accesibilidad a parcelas y viviendas de la zona. Misma medida que se tomará en un camino de acceso a Muíños desde Gándara.

Precisamente también se actuará en uno de los viales de acceso a Gándara, donde se renovará el pavimento, que actualmente se encuentra en un mal estado de conservación como consecuencia de la existencia de raíces de árboles que levantaron parcialmente la superficie de rodadura. Por último, se realizarán también los asfaltados en dos tramos de un camino que sirve también de acceso al núcleo de Casal.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de unos cuatros meses desde su inicio, por lo que se espera que estén listas de cara a finales del presente año, según queda dispuesto en los pliegos del contrato, formalizado la pasada semana entre las partes y que puede empezar en las próximas semanas.