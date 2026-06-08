Forjas del Salnés estrena nuevas instalaciones para ampliar su producción a los 300.000 litros

La bodega presentó este nuevo proyecto Gonzalo Salgado

Bodegas Forjas del Salnés inauguró ayer sus nuevas instalaciones, situadas en Meaño, tras haber recibido una ayuda de cerca de 440.000 euros de la Consellería de Medio Rural para llevar a cabo este proyecto, a través de la convocatoria de 2023 de las ayudas para la elaboración y comercialización de productor vitivinícolas.

Así, estas nuevas instalaciones se destinarán a la elaboración, embotellamiento y comercialización de vino que les permitirá ampliar su producción de albariño a los 300.000 litros.

A la inauguración —en la que no faltaron catas, visita guiada o actuaciones musicales— participó también el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, que recalcó que estas ayudas —para las que este año la Xunta destina 5,5 millones— en inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas “teñen como finalidade mellorar o rendemento do sector e a súa adaptación ás demandas do mercado, así como aumentar a súa competitividade. A través delas fináncianse as instalacións de transformación e infraestruturas, así como en estruturas e instrumentos de comercialización, mesmo co fin de mellorar o aforro de enerxía, a eficiencia enerxética global e os procesos sustentables”.