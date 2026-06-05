Ribadumia descorcha un fin de semana de Tinto

Autoridades y colaboradores, hoy, en el brindis inaugural | Gonzalo Salgado

Ribadumia descorchó hoy un completo fin de semana de celebraciones alrededor de su vino tinto más famoso en la que es ya LIII edición de la fiesta. El alcalde, David Castro, presidió el acto inaugural, en la carpa central del evento, en Barrantes. Al mediodía se pudo disfrutar ya de los pasacalles y del primer showcooking, a cargo del ribadumiense Cristian Falcón.

La tarde da paso a nuevas actuaciones musicales y misa en la capilla de Barrantes, seguida de procesión, así como los primeros ‘cantos de furancho’. Antonio Barros y la Agrupación Músico Cultural programaron una ‘verbena sinfónica’ para abrir la noche, antes de las actuaciones de Olympus y América de Vigo.

Este sábado será el día grande. Los actos arrancarán a mediodía con desfile de autoridades hacia la Carballeira de Barrantes, donde se investirán los nuevos valedores, se realizará la cata final y donde Leti da Taberna leerá el pregón, en clave de humor.

El banquete de confraternidad dará paso a la entrega de premios a los mejores vinos, para seguir con fiesta de espuma, más música y verbena con Capitol y Assia, entre otras actividades.

Andaina y Panorama

El domingo saldrá a las 10 de la mañana la IX edición de la Andaina Solidaria, en favor de BATA, y habrá tiempo de nuevos showcooking, juegos populares, pasacalles, misa, procesión, sesión vermú, espectáculos familiares y verbena con Añoranza, M-80 y Panorama, para terminar con la tradicional quema de fuegos artificiales a partir de las doce y media de la noche.