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Vilanova

Mar y la Cofradía de Vilanova sellan el convenio para regenerar seis grandes bancos

B. Y. O Salnés
05/06/2026 17:46
La conselleira, en su visita de hoy al Pósito vilanovés
La conselleira, en su visita de hoy al Pósito vilanovés
| Gonzalo Salgado
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de Vilanova, Rosalino Díaz, firmaron hoy el convenio recientemente aprobado por el gobierno gallego que permitir a la Xunta invertir 483.597 euros en la regeneración de seis grandes bancos marisqueros.

Se trata de un proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, con el que se pretende revertir la importante mortandad de marisco, que se atribuye a los  temporales del invierno.  

El plan de restauración recoge la intervención sobre una superficie de 1.086.872 metros cuadrados. El radio de acción se distribuye en seis grandes bancos intermareales, como son O Esteiro de Vilamaior I y II, As Sinas I y II, As Carballas-O Bote y Castelete-O Rego. El documento prioriza la labor manual en las áreas con posible fijación larvaria natural.

El convenio ampara la siembra controlada de 650.000 unidades de almeja babosa autóctona que se distribuirán entre el banco de Castelete-O Rego y en Vilamaior. Se controlarán especies invasoras como el alga Gracilaria vermiculophylla y la ostra japonesa (Magallana gigas), que se retirarán manualmente.

Se movilizará en un inicio a 25 profesionales hasta alcanzar un techo de 65 mariscadoras al final del proyecto. Los turnos de vigilancia diaria para proteger el recurso cuentan con un calendario fijo que abarca las dos horas previas y las dos posteriores a la bajamar. También habrá controles y muestreos semestrales, además de formación a las mariscadoras.

El alcalde, Gonzalo Durán, también se reunió con las mariscadoras. Desde el Concello señalan que "Vilanova seguirá traballando de forma coordinada coa cofradía de pescadores, coas mariscadoras, coa Xunta de Galicia e os seus organismos e co resto de administracións que poidan aportar axuda e solucións para afrontar as dificultades nas que se atopa o sector e contribuír á recuperación e fortalecemento da actividade".

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