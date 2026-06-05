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O Salnés

Identifican a una mujer de 54 años como la posible fugada del atropello mortal en Vilanova

Le atribuyen la presunta comisión de delitos de homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente

B. Y. O Salnés
05/06/2026 14:42
El operativo de emergencias, en el lugar del accidente
El operativo de emergencias en el lugar del siniestro, el pasado día 23
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La Guardia Civil identificó y mantiene en calidad de investigada a una mujer de 54 años por su presunta implicación en el atropello mortal de Vilanova registrado cerca de las dos de la madrugada del pasado 23 de mayo, en Tremoedo.

El instituto armado la cree posible autora de los delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente. Las actuaciones policiales fueron ya puestas a disposición de la autoridad judicial y el vehículo quedó además intervenido para la práctica de las correspondientes inspecciones técnicas.

El accidente ocurrió en la PO-530 Tremoedo-Deiro, a la altura del punto kilométrico 0+200. La Guardia Civil aportó hoy nuevos datos sobre la naturaleza del siniestro, al detallar que a las 1:55 horas “una pareja que circulaba por la vía había detenido su vehículo ante el peatón al cual se hallaba auxiliando y señalizando el lugar para evitar que fuese arrollado, cuando aparece un turismo que lo atropella y arrolla, desplazándolo aproximadamente 100 metros, causándole la muerte en el acto”. La víctima mortal, J.O.R., era un vecino de Vilanova de 78 años.  “El vehículo y conductor desconocidos e implicados se ausentó del lugar sin prestar auxilio a la víctima ni adoptar medida alguna”, confirman.

Posteriormente, tras las “ingentes labores de investigación, búsqueda y análisis llevadas a cabo por los agentes”, la Guardia Civil logró localizar e identificar el vehículo implicado y, a continuación, a su conductora, procediéndose a su investigación como presunta autora de los mencionados delitos. Ambos pueden ser castigados con penas de prisión, además de retirada del permiso de conducción.

El operativo de emergencias, en el lugar del accidente

Mata a un vecino de Vilanova en un atropello y se da a la fuga en plena madrugada

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