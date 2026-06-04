Meis
Roban las plantas de seis maceteros públicos en O Mosteiro
Hasta seis maceteros públicos instalados en la Avenida de Cambados en O Mosteiro aparecieron así: sin rastro alguno de sus plantas.
La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, lamentó que “alguen adicouse está noite a ‘coller’ plantas que pagamos a veciñanza. Non é un feito novo, de feito son varias as veces que durante o ano temos que repoñer plantas nos maceteiros do Mosteiro e da Armenteira polo mesmo motivo".
Pidió además colaboración vecinal: "Fago un chamamento por se alguén puido ver algo", concluyó.