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Diario de Arousa

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Meis

Roban las plantas de seis maceteros públicos en O Mosteiro

B. Y. O Salnés
04/06/2026 18:47
Estado de uno los objetos afectados
Estado de uno los objetos afectados
| cedida
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Hasta seis maceteros públicos instalados en la Avenida de Cambados en O Mosteiro aparecieron así: sin rastro alguno de sus plantas. 

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, lamentó que “alguen adicouse está noite a ‘coller’ plantas que pagamos a veciñanza. Non é un feito novo, de feito son varias as veces que durante o ano temos que repoñer plantas nos maceteiros do Mosteiro e da Armenteira polo mesmo motivo". 

Pidió además colaboración vecinal: "Fago un chamamento por se alguén puido ver algo", concluyó.

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