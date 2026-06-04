Riasón quedará libre de autocaravanas y la zona azul arrancará el día 15

Un vehiculo accede a la zona solo permitida a residentes | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa de Arousa ultima la puesta en marcha de un nuevo paquete de medidas de movilidad, de cara al inicio de la temporada alta. La mayoría de acciones comenzará el día 15 de junio, en apenas dos semanas, incluyendo la prohibición del estacionamiento de autocaravanas en el entorno de Riasón, la aplicación de la zona azul en Area da Secada y la puesta en marcha del tren turístico a modo de transporte circular.

Otras acciones contempladas son el regreso de las bicicletas públicas y el refuerzo de la señalización, tanto hacia espacios turísticos, como en la entrada de la zona residencial, ya aplicada hace unos días.

Sobre la restricción de las autocaravanas en Riasón, el alcalde, Luis Arosa, explica que la aplicación de la medida está solo pendiente de que lleguen las señales, para su instalación y ejecución.

De este modo, este tipo de vehículos solo podrán estacionar debidamente en A Illa de Arousa en el entorno del parking disuasorio de O Bao, en la zona habilitada para tal fin.

Parquímetros

El Ayuntamiento está también a la espera de poder instalar los parquímetros que funcionarán en la nueva zona azul, en el entorno de la playa de Area da Secada.

Se trata de una medida que no afectará a residentes y que se piensa solo para visitantes, justamente, para intentar reducir las incomodidades de los vecinos durante la masificación de la temporada turística.

El horario de esta zona azul será de 10 a 20 horas, a un precio de 50 céntimos por hora, pero con un máximo de 4,50 para la jornada completa.

Funcionará entre este 15 de junio y el próximo 15 de septiembre y se trata de una medida que ya había sido anunciada el año pasado, pero que finalmente no se pudo aplicar la anterior canícula, debido a los plazos de aprobación y exposición de la ordenanza que la regula.

En el entorno de Area da Secada quedará prohibido aparcar para todos entre las 0 y las 8 horas

Además de los parquímetros se procederá al pintado de los márgenes viales en azul y a la instalación de las señales necesarias.

En cualquier caso, el estacionamiento en este entorno, aún fuera del horario de la zona azul, no se permitirá a nadie entre las 0 y las 8 horas. Siendo uno de los arenales más visitados de la localidad, no era infrecuente ver la práctica de dejar vehículos estacionados toda la noche para ganar el sitio de estacionamiento a pie de playa el día siguiente, incluyendo también las autocaravanas.

El tren

Otra de las novedades en este verano será que el bus turístico que funcionó a modo de proyecto piloto la pasada canícula lo hará ahora en forma de tren turístico, con recorrido igualmente circular. El Concello sacó esta semana el contrato a licitación para adjudicar el servicio, detallándose en los pliegos la totalidad de los precios previstos. Son máximos, ya que todavía cabe la opción de que los licitadores mejoren a la baja estos importes. De hecho, esta rebaja es uno de los criterios de adjudicación, en un concurso en el que el Concello no se adjudica canon alguno.

Así, los vecinos, empadronados en A Illa de Arousa, podrán hacer uso de estos viajes a un máximo de dos euros por persona, siempre que acrediten DNI o certificado de empadronamiento.

El resto de tarifas máximas serán de siete euros para adultos (de trece años en adelante); de cuatro euros en el caso de niños de tres a doce años, y de un euro para bebés y niños hasta dos años que no ocupen plaza de asiento.

Los vecinos podrán hacer uso del nuevo tren circular a un precio bonificado máximo de dos euros por viaje

El horario de funcionamiento de este tren será de 9 a 21 horas, con una frecuencia mínima que incluirá una salida completa del itinerario cada hora, aunque también se admiten propuestas con mayores frecuencias. Las paradas serán cerca de una veintena: Riasón, Cabodeiro, O Xufre, O Cantiño, O Naval, O Faro, Area da Secada, área deportiva de punta de Testos, O Campo, Avenida de Castelao, La Avenida da Ponte a la altura del transformador, As Laxes, Avenida da Ponte número 152, Estrada das Aceñas, junto al camino de acceso al Edificio de Usos Náuticos, entronque con Espiñeiro, O Carreirón y regreso por Praia do Bao al punto de llegada.

El tren deberá ofrecer un mínimo de veinte plazas sentadas y contar con un seguro de responsabilidad civil de cobertura mínima de un millón euros por siniestro.

El contrato es por un año, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de cuatro, aunque en estas renovaciones el Concello se reserva el derecho a plantear el pago de un canon que no exige en este primer verano de funcionamiento.

Otras medidas

El Concello anunció la recuperación del servicio de bicis, guardadas en invierno para evitar su deterioro, ante el mínimo nivel de uso fuera del verano; colocó señales nuevas indicando puntos de interés y reforzó la de las entradas a la zona residencial con marcas viales.