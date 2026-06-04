La D.O. Rías Baixas reina en los Premios Baco Cosecha 2025 con 51 medallas a sus vinos

Una sesión de cata durante esta edición, en Madrid | cedida

La Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas logró nada menos que 51 medallas con sus vinos en los Premios Baco Cosecha 2025, lo que llevó a la entidad a valorar su actuación en términos de “arrasar en el palmarés” de la edición. De hecho, con este resultado la D.O. Rías Baixas se posiciona como la denominación de origen más premiada en este concurso de vinos jóvenes, demostrando nuevamente la “gran calidad” de estos vinos atlánticos.

Las etiquetas de Rías Baixas consiguieron, además, dos de las mayores distinciones de este concurso: el Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo para la marca con la puntuación más alta del jurado (más de 93 puntos) y el Gran Baco de Oro Nuevas Marcas. A mayores, recibieron otros 23 Bacos de Oro (más de 88 puntos) y 23 Bacos de Plata (más de 84 puntos).

El jurado de la LX edición de los Premios Baco Cosecha 2025 estuvo integrado por un total de cincuenta catadores, todos ellos miembros de la Unión Española de Catadores (UEC) y relacionados con el mundo del vino, que evaluaron en estricta cata a ciegas las distintas muestras participantes.

Entre casi 400 vinos

Tras varias jornadas de cata celebradas en Madrid el pasado mes de mayo, con un total de 397 vinos a concurso, el 85% de estos obtuvieron puntuaciones superiores a 85. “De ahí la importancia de este palmarés”, valoran desde Rías Baixas, “que muestra la diversidad y la singularidad del panorama vitivinícola español”.

También destacan que “los galardones obtenidos en este certamen, considerado el más veterano dedicado en exclusiva a los vinos jóvenes en España, poseen un gran valor promocional para los mejores vinos jóvenes y suponen un respaldo a su calidad y al trabajo bodegas y productores”.

Otros premios

Aunque todavía queda un gran número de concursos vinícolas por celebrarse en este 2026, desde Rías Baixas valoran ya que sus vinos “suman a día de hoy un total de 118 galardones y siempre están presentes en los diferentes palmareses como el vino blanco por excelencia”. Así lo demuestra la 41 edición de la Guía Gourmets 2026, que eligió a un vino de Rías Baixas como el Mejor Blanco Joven. También el Concurso Vin España seleccionó en su pódium a 33 vinos Rías Baixas (11 Gran Oro, 11 Oros y 11 platas) sobre todo de añadas 2024 y 2025, pero también se encontraba algunos de las de 2023, 2021 y 2028.

Igualmente, el Concurso Internacional de Lyon concedió dos platas a esta Denominación de Origen. A estos resultados hay que sumarle las 32 marcas galardonadas en el XXIV Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2026.