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Diario de Arousa

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A Illa

Investigan una posible agresión en A Illa con testigos que afirman haber escuchado un disparo

Redacción
04/06/2026 21:47
Un agente de la Guardia Civil en su despacho
Un agente de la Guardia Civil en su despacho
| Gonzalo Salgado
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Agentes de la Guardia Civil se desplazaron esta mañana a A Illa de Arousa alertados por una posible riña o agresión entre dos personas y en la que algunos vecinos indicaron haber escuchado un posible disparo.

El suceso ocurrió sobre las 7:30 horas, en pleno centro, en la zona de O Campo.

Según fuentes oficiales consultadas, hay pocos datos claros, más allá de que algunos testimonios recogidos posteriormente apuntaron a que una persona, en un estado bastante alterado, estaría golpeando diferentes puertas de edificios, casas y algunos establecimientos.

En investigación

Una segunda persona habría terminado agrediendo a esta primera y otros testigos referían haber escuchado un rudio compatible con el de un disparo.

A pesar de las indagaciones de los agentes durante la jornada, estos no encontraron ningún indicio de disparo alguno ni rastro del herido ni del posible agresor, por lo que al cierre de esta edición no se había tampoco identificado a nadie o corroborado la veracidad de la alerta.

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