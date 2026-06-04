El BNG critica la subida salarial de la edil de Cultura y lamenta el estado de la Ruta dos Muíños

Los nacionalistas Rosana Domínguez y Diego Rosal | cedida

El BNG de Meaño votó en contra del aumento “dun 35%” del sueldo de la concejala de Cultura, que “dos 9.600 euros que recibía ata agora pasaría aos 13.200 euros”. Para el Bloque, la subida “é inxustificada xa que non é proporcional ao aumento da actividade cultural no noso concello”. A mayores, los nacionalistas lamentaron la “falta de planificación do goberno municipal”, que supone, afirman, “o abandono total da Ruta dos Muíños de Lores”.

Critican la falta de desbroces, pero también que “non só a maleza impide o paso dos usuarios en algúns dos puntos da ruta, senón que na actualidade, algunhas das pontes están apuntaladas con táboas rotas e levantadas, o que supón un problema de seguridade grave para os viandantes”.

Prevención de incendios

La portavoz del BNG, Rosana Domínguez, preguntó también en el Pleno si se cumple el plan municipal de prevención de incendios. La opositora cree que “unha vez máis o goberno municipal non cumpre coas súas obrigas mostrando a súa ineficacia e irresponsabilidade ante un tema que tanto dano ocasionou en Meaño o pasado verán”.

Finalmente, el Bloque solicitó que las obras de la Rúa Campo da Feira sean en las vacaciones estivales.