Durán estima en “cerca de cien empleos” nuevos la reapertura de la residencia Valle-Inclán

El alcalde y la edil de Servicios Sociales, en la comparecencia de hoy | cedida

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Carballa, comparecieron hoy para valorar la posible reapertura de la residencia de ancianos Valle-Inclán en la localidad.

El regidor indicó que se espera la creación de unas doscientas nuevas plazas geriátricas en la comarca, “que eran muy necesarias”. Estima además que, “por la ratio de personal-plaza y los turnos que hay, pues supondrá la creación de cerca de cien empleos en Vilanova”.

“Contenos de que se vaya a ampliar un servicio” y que la residencia “vuelva a dar empleo” en el edificio con sede en la localidad, añadió.

“Estamos encantados”

A mayores, la concejala de Servicios Sociales valoró que “estamos encantados de que poida volver abrir e, como di o alcalde, que haxa ese servizo para todos os veciños”.

“E encantados de que dea postos de traballo, que sempre se necesitan”, valoró por su parte la concejala de Servicios Sociales.