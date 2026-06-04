Condenan a más de cuatro años al empresario que vendió máquinas de lifting sin licencia

La sentencia de la Audiencia pontevedresa es aún recurrible D.A.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a cuatro años y ocho meses de cárcel al responsable de una empresa de Meaño por la venta de máquinas de cirugía estética, lifting, sin licencia. El tribunal lo considera autor de delitos continuados contra la propiedad industrial, falsedad en documento mercantil y estafa.

La sala entiende probado que el sospechoso, en su calidad de administrador de la mercantil con sede en el municipio meañés, importó desde China y comercializó máquinas de cirugía estética rotuladas, sin autorización, con marcas registradas, lo que generó un perjuicio a los compradores y a la empresa titular de las marcas.

“Los compradores, que regentan clínicas de estética, que habían adquirido las citadas máquinas, a raíz del mal funcionamiento de las mismas o ante la falta de respuesta en el servicio post venta por parte del vendedor, se pusieron en contacto con los laboratorios a fin de obtener información sobre estos aparatos, sin que la marca los hubiese vendido, ni autorizado su venta”, subrayan los magistrados en la sentencia.

Además de la pena de prisión y multa, el tribunal le impone la obligación de indemnizar a las víctimas, una decena de clientes, con un total de 92.665,61 euros y, a la empresa afectada, en concepto de daño moral, con 30.000 euros. Además, acuerda el comiso y destrucción de la mercancía intervenida.

La sentencia no es firme todavía, ya que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).