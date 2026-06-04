Aprueban el cambio de uso del resto de viviendas de maestros del colegio de A Illa

En las primeras, desafectadas previamente, ya se obra para crear un comedor Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa recibió la resolución por la que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional aprueba el cambio de uso de cuatro antiguas viviendas de maestros en el recinto del colegio Torre, que todavía quedaban por desafectar.

Así, se podrán reconvertir en nuevos espacios y usos las viviendas 5, 6, 7 y 8, que se sumarán a las primeras, en las que se obra actualmente para, entre otros servicios, crear allí el comedor escolar.

El expediente había sido iniciado por el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Consello Escolar y con inspección educativa y de la unidad técnica de la Dirección Territorial, que “certificou que as vivendas forman parte da edificación complementaria do colexio e que o seu estado aconsella a reconversión para uso educativo”, indican desde el gobierno local.

El alcalde de la localidad, Luis Arosa, valora que “é unha excelente noticia”. “Estas instalacións levaban anos sen uso e agora poderán poñerse ao servizo do alumnado”. “Seguiremos traballando para ampliar os espazos e os servizos que os nosos veciños e veciñas merecen”, concluye el socialista.