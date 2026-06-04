A Illa celebrará este sábado sus IV Cantos de Taberna con una decena de grupos y locales

Una pasada edición de esta cita | cedida

La Asociación Cultural e Deportiva Dorna de A Illa y el Concello organizan la cuarta edición de los Cantos de Taberna, este sábado, día 6, en la que participarán alrededor de una decena de grupos en otros tantos establecimientos hosteleros.

“O evento nace co obxectivo de preservar, difundir e poñer en valor a música tradicional galega, levando o canto popular ás rúas e aos establecementos hostaleiros da Arousa nun ambiente festivo, respectuoso e aberto a toda a veciñanza e ás persoas visitantes”, valora el teniente de alcalde, Manuel Suárez.

Los grupos participantes serán Os Firrás (O Grove), Os Ministreles (Monforte), Os Muiñeiros do Sarela (Santiago), De Cotío (A Estrada), Lusco e Fusco (A Illa), Macizas Centrais (Pobra de Trives), Son do Peto (Campo Lameiro), Saljariteiros (Marín) y Son da Illa (también de A Illa).

Los locales

Los locales participantes serán Bar Club, Bar Cachopo, Bar O Porto, Bar Fina Viñas, Os Barrales, Bar Saratoga, O Regueiro, Rúa Lounge, O Tropicana, O Kapitol y O Benalúa.

El programa comenzará a las 19:30 horas con la reunión de los grupos en la Praza de O Regueiro. A las 20 horas se iniciará el recorrido por las tabernas participantes. A las 23 horas tendrá lugar el encuentro de todas las agrupaciones en calle Con do Moucho y a las 23:45 horas, un canto colectivo seguido de foliada libre.