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Ribadumia

Ribadumia amplía el horario de su hostelería durante la LIII Festa do Tinto do Salnés

B. Y. O Salnés
03/06/2026 18:57
Celebración de una edición anterior de esta cita
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| Mónica Ferreirós
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El Concello de Ribadumia decidió ampliar en dos horas el horario máximo de cierre de sus establecimientos hosteleros, durante los días de celebración de la LIII Festa do Viño Tinto do Salnés e Variedades Autóctonas. También se incluyen en este acuerdo los espectáculos públicos y actividades recreativas.

Desde el gobierno local que preside David Castro indican que esta ampliación de horarios será válida los días 4, 5 y 6 de junio. “Esta ampliación foi  notificacada ao sector da hostalaría, nunha reunión informativa previa á organización” de la fiesta, detallaron.

La decisión se formalizó en una resolución de la Alcaldía y fue incluida en el boletín oficial de la provincia de Pontevedra esta semana.

Los cambios aplicados

Con esta ampliación de horas, las cafeterías podrán cerrar a las 5 de la mañana, los restaurantes, a las 4:30 horas; los bares a las 5 y los pubs a las 6:30.

La medida fue publicada, además de en el propio boletín, en la página web y en el tablón de anuncios del Concello.

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