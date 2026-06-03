PSOE y Somos fuerzan un Pleno ante el “constante bloqueo” a la oposición y la situación de piscina y servicios sociales
Los opositores critican el debate pendiente de 19 mociones y tienen la mayoría para que la sesión se celebre
El PSOE y Somos Ribadumia se alían para forzar la celebración de un Pleno extraordinario ante lo que califican de “constante bloqueo de iniciativas da oposición” y la preocupación que muestran sobre asuntos como la situación de la piscina municipal y de los servicios sociales. La Alcaldía deberá convocar la sesión, ya que ambas formaciones tienen mayoría suficiente para exigir la celebración del debate y votación.
El portavoz de los socialistas, Javier Mougán, aseguró que “levamos todo o mandato sufrindo un bloqueo constante das iniciativas da oposición por parte do equipo de goberno, que de maneira interesada evita incluír mocións dos grupos da oposición na orde do día dos plenos municipais, impedindo así debates que son importantes para a veciñanza e para o propio funcionamento democrático do Concello”, aseguró.
Afean especialmente la falta de “información” sobre la piscina y las “importantes deficiencias detectadas pola inspección autonómica da Xunta de Galicia, entre elas problemas de espazo, privacidade, accesibilidade e funcionamento interno” de los servicios sociales.
En Somos
Además de estas mismas preocupaciones, en Somos refieren también la necesidad de plantear dos propuestas específicas de su formación: “Axudar ao mantemento das franxas de seguridade e licitar o conxunto dos alumeados das festas para aforrar e sobre todo axudar ás comisións de festas parroquiais”.
Critican con dureza al alcalde, David Castro, al que acusan de crear “unha anomalía democrática de primeiro nivel e ao tempo unha situación completamente inaudita e, chegados a este punto, inaceptable: a completa ausencia das mocións da oposición nos Plenos”. “Hai a día de hoxe un total de 19 mocións presentadas pola oposición ao longo do mandato que David Castro deixou nun caixón, 15 delas presentadas por Somos Ribadumia”.