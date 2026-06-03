Paco & Lola 2025 logra el Gran Baco de Oro Luis Hidalgo y el reconocimiento al Mejor Blanco

Paco & Lola 2025 consiguió el Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo en la última edición de los Premios Baco Cosecha 2025, organizados por la Unión Española de Catadores (UEC), “una de las entidades más reconocidas del sector vitivinícola español”, destacan desde la bodega saliniense.

El Gran Baco de Oro Luis Hidalgo distingue a los vinos mejor valorados del certamen tras una cata a ciegas realizada por profesionales del sector, entre ellos sumilleres, periodistas especializados, enólogos y catadores.

Considerados desde hace décadas como los premios de referencia en España, los Premios Baco constituyen una de las principales plataformas de reconocimiento para las nuevas añadas y una de las pocas competiciones nacionales centradas exclusivamente en valorar la calidad de los vinos de cosecha reciente, añaden desde la entidad.

Gran añada

“El reconocimiento supone un nuevo respaldo al trabajo realizado por la cooperativa en una añada que ahora recibe el aval de uno de los concursos más reconocidos del sector”, valoran desde la bodega, en un año en que acumula ya 23 medallas en algunos de los concursos vinícolas más prestigiosos del mundo.