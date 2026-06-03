O Salnés digitalizará sus rutas peregrinas con imágenes y vídeos 360º
La Mancomunidade do Salnés ultima ya los trámites para contratar un servicio de asistencia técnica que permita el diseño, producción e implantación de una experiencia digital interactiva destinada a la difusión turística, cultural, patrimonial y orientativa de la Variante Espiritual del Camino Portugués y de la Ruta del Padre Sarmiento. Así, se generarán contenidos visuales inmersivos mediante imagen o vídeo 360º georreferenciado, la creación de una experiencia de navegación virtual inspirada en sistemas tipo Street View, la incorporación de recursos visuales de orientación inspirados en experiencias tipo Live View y la identificación y documentación de puntos de interés turístico; lo que permitirá a peregrinos, turistas y senderistas explorar virtualmente ambas rutas, planificar su recorrido, identificar puntos de decisión relevantes y conocer los principales recursos patrimoniales, naturales y culturales asociados al itinerario.
El contrato —que cuenta con una inversión de 42.348 euros, financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea— se encuentra ya en su fase final de licitación y recibió las ofertas de siete empresas. Se realiza además de modo urgente, ya que los trabajos deben estar ejecutados antes del 25 de junio para no perder los fondos, a través del proyecto ‘DTI Salnés: Nodo de Integración PID y Análisis de Datos Turísticos’, para la transformación como destino inteligente.
Objetivos de la iniciativa
Será así el último de los pasos dentro de este proyecto y buscará digitalizar visualmente ambas rutas peregrinas mediante imagen o vídeo 360º, de forma que el usuario pueda recorrer virtualmente el itinerario a través de una experiencia de navegación inspirada en sistemas tipo Street View. Con ello, además, se tratará de poner en valor los principales recursos turísticos, culturales, naturales y patrimoniales, documentando una selección de puntos de interés asociados a ambas rutas; facilitar a los viajantes la planificación previa del destino; reforzar la promoción turística digital de O Salnés, a través de un recurso que pueda emplearse en la web turística y en campañas promocionales; y la incorporación de indicadores básicos de uso, que permitirán el seguimiento de la utilización de este recurso.