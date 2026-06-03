O Salnés digitalizará sus rutas peregrinas con imágenes y vídeos 360º

Dos senderistas en la Variante Espiritual del Camino Portugués Gonzalo Salgado

La Mancomunidade do Salnés ultima ya los trámites para contratar un servicio de asistencia técnica que permita el diseño, producción e implantación de una experiencia digital interactiva destinada a la difusión turística, cultural, patrimonial y orientativa de la Variante Espiritual del Camino Portugués y de la Ruta del Padre Sarmiento. Así, se generarán contenidos visuales inmersivos mediante imagen o vídeo 360º georreferenciado, la creación de una experiencia de navegación virtual inspirada en sistemas tipo Street View, la incorporación de recursos visuales de orientación inspirados en experiencias tipo Live View y la identificación y documentación de puntos de interés turístico; lo que permitirá a peregrinos, turistas y senderistas explorar virtualmente ambas rutas, planificar su recorrido, identificar puntos de decisión relevantes y conocer los principales recursos patrimoniales, naturales y culturales asociados al itinerario.

El contrato —que cuenta con una inversión de 42.348 euros, financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea— se encuentra ya en su fase final de licitación y recibió las ofertas de siete empresas. Se realiza además de modo urgente, ya que los trabajos deben estar ejecutados antes del 25 de junio para no perder los fondos, a través del proyecto ‘DTI Salnés: Nodo de Integración PID y Análisis de Datos Turísticos’, para la transformación como destino inteligente.

Objetivos de la iniciativa

Será así el último de los pasos dentro de este proyecto y buscará digitalizar visualmente ambas rutas peregrinas mediante imagen o vídeo 360º, de forma que el usuario pueda recorrer virtualmente el itinerario a través de una experiencia de navegación inspirada en sistemas tipo Street View. Con ello, además, se tratará de poner en valor los principales recursos turísticos, culturales, naturales y patrimoniales, documentando una selección de puntos de interés asociados a ambas rutas; facilitar a los viajantes la planificación previa del destino; reforzar la promoción turística digital de O Salnés, a través de un recurso que pueda emplearse en la web turística y en campañas promocionales; y la incorporación de indicadores básicos de uso, que permitirán el seguimiento de la utilización de este recurso.