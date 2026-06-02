Ribadumia reunirá a trabajadores de Servicios Sociales en una cita comarcal

Desde el Concello quieren favorecer estos encuentros para “mellorar a xestión”

El Concello de Ribadumia celebrará el próximo 26 de junio una reunión de coordinación entre los trabajadores de los departamentos de Servicios Sociales de los ayuntamientos de O Salnés con menos de 20.000 habitantes. El encuentro tiene como objetivo “reforzar a coordinación e a colaboración entre os profesionais da comarca, así como compartir experiencias e abordar cuestións de interese común relacionadas coa atención social á cidadanía”.

Entre los temas que se tratarán figuran la vivienda, el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), la emergencia social municipal y otros asuntos de actualidad que afectan al trabajo diario de los departamentos de Servicios Sociales.

Esta será la segunda reunión celebrada en Ribadumia desde la recuperación de estos encuentros el pasado año, explican desde el Ayuntamiento. Una iniciativa que, tras varios años sin celebrarse, “permitiu retomar un espazo de intercambio de experiencias, análise de problemáticas comúns e coordinación entre os profesionais dos servizos sociais da comarca”, valoran desde el gobierno local.

Desde el Concello ribadumiense destacan la importancia de favorecer estos espacios de coordinación entre administraciones locales, que “contribúen a mellorar a xestión dos recursos e a ofrecer unha atención máis eficaz ás necesidades da veciñanza”, concluyen.