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Medio Rural destaca en el XLV aniversario de Granbazán su papel “referente” en la DO

El acto sirvió de repaso de los logros, como la ampliación de viñedo y de la oferta enoturística

D.a. Arousa
02/06/2026 05:00
La cita tuvo lugar ayer por la tarde esta bodega vilanovesa
La cita tuvo lugar ayer por la tarde esta bodega vilanovesa
Gonzalo Salgado
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Las Bodegas Granbazán celebraron ayer su 45 aniversario con un acto con representantes institucionales, tanto del gobierno local de Vilanova, como de la Diputación y de la Xunta de Galicia.

Granbazán es la única bodega gallega que entra en una selecta lista de los mejores viñedos del mundo

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La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ensalzó durante su intervención el “papel referente” de esta bodega dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La titular del departamento autonómico puso en valor a los fundadores de Bodegas Granbazán, que apostaron por la modernización del cultivo de albariño. Al mismo tiempo, también destacó la labor que está llevando a cabo Pedro Martínez, propietario de la bodega, “por manter vivo ese legado ao mesmo tempo que reforzou o proxecto, impulsou novos investimentos, consolidou o enoturismo e ampliou a superficie de viñedo”, valoran desde la Xunta.

Una vista de estas instalaciones, en Tremoedo

Sitúan a esta bodega vilanovesa entre las 100 mejores experiencias enoturísticas del mundo

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Para el gobierno gallego, la bodega “representa a calidade dos viñedos galegos dentro e fóra das nosas fronteiras”. La conselleira hizo referencia al reciente certamen del International Wine Challenge de Londres, donde Galicia recibió numerosos premios, uno de ellos para esta bodega de la localidad de Vilanova de Arousa.

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