La Xunta aprueba un convenio de 480.000 euros con la Cofradía de Vilanova para regenerar bancos

Trabajadoras de la agrupación de a pie, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

El Consello da Xunta autorizó ayer la firma de un convenio con la Cofradía de Vilanova de Arousa para un intenso proyecto de recuperación de bancos marisqueros, en el que la administración autonómica invertirá un total de 483.597,63 euros.

El documento aprobado por el gobierno gallego, que ahora deberá ser ratificado por las dos entidades colaboradoras, prevé la movilización de hasta 65 trabajadoras de la agrupación de marisqueo de a pie, que sumarán 144 jornadas coordinadas de trabajo en el marco de este programa de regeneración.

Según se detalló ayer en el Consello da Xunta, el plan en Vilanova intervendrá sobra una superficie de más de un millón de metros cuadrados de superficie en los bancos productivos, en total, 1.086.872 metros cuadrados.

Toda ella es superficie protegida, repartida en seis grandes bancos marisqueros intermareales situados entre los denominados distritos de O Esteiro de Vilamaior, As Sinas, As Carballa-O Bote y Castelete-O Rego do Alcalde.

Más de 600.000 almejas

Según indicaron desde el gobierno autonómico, el catálogo de actuaciones técnicas incluidas en este programa previsto en Vilanova prioriza la labor manual en las áreas de mayor densidad y reserva el uso del tractor o maquinaria de chorros desde embarcación para revertir las zonas con mayor tendencia a generar lodo.

También incluye la vigilancia diaria de cuatro horas en bajamares diurnas, el control manual y mecánico de macroalgas y depredadores —incluyendo raeiras o capturas de ouxas en pleamares—, la siembra de 650.000 unidades de almeja babosa y la realización de cursos específicos.

La Xunta destacó ayer su “compromiso” con la recuperación de los bancos marisqueros y prevé compensaciones de hasta 700 euros mensuales —el equivalente al salario mínimo interprofesional para los trabajadores eventuales— para las personas mariscadoras que participen en los trabajos de regeneración del medio marino.

De este modo, la Consellería do Mar eleva a cinco las entidades que formalizan su entrada en el plan de choque global dotado con 22,7 millones de euros y cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), uniéndose a un acuerdo similar con la Cofradía de Cabo de Cruz en Boiro, por valor de 1.370.795,97 euros, y con otros ya firmados con Noia, Vilaxoán y Muros.

Los objetivos de estas acciones son “reverter a elevada mortandade de bivalvos producida polas choivas extraordinarias e a consecuente baixada da salinidade de principios de ano”.

Esta situación agravó una situación ya de por sí delicada en el marisqueo, llevando a muchas cofradías al límite.