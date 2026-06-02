La Ruta do Viño Rías Baixas recibió 800 visitas a través de la Primavera de Portas Abertas

Participantes en una de las visitas a las bodegas Cedida

El enoturismo sigue en alza y actividades como la ‘Primavera de Portas Abertas’ —puesta en marcha el pasado mes de mayo por la Xunta, en colaboración con las asociaciones de la rutas del vino gallegas— ha vuelto a ser un escaparate para potenciar un tipo de turismo clave para avanzar en su desestacionalización. Así pues, en el fin de semana del 22 al 24 de mayo, Rías Baixas registró unas 800 visitas (entre buses del vino, actividades de los socios y visitas gratuitas a bodegas). Unos datos que reafirman el buen posicionamiento de este programa y, además, vuelven a mostrar que la Ruta do Viño sigue siendo uno de los itinerarios españoles preferentes.

De esta forma, desde la asociación recalcan que los enoturistas agotaron en menos de un día las 182 plazas disponibles en los siete buses del vino que partieron de Pontevedra, Santiago y Vigo. Además, más de 360 personas visitaron por su cuenta alguna de las 17 bodegas participantes en la ‘Primavera de Portas Abertas’, y cerca de 250 personas se atrevieron con algunas de las doce propuestas especiales de los socios.

Así pues, la gerente de la Ruta do Viño Rías Baixas, Lorena Varela, califica esta décimo quinta edición como un éxito: “Para nosotros es una satisfacción ver cómo se acerca la primavera y muchos amantes del vino nos llaman para preguntarnos por el programa”. Por ello, felicita a Turismo de Galicia “por apostar por el enoturismo” y a los socios por ““su esfuerzo y profesionalización por apostar por este programa con actividades diferenciadas, de calidad cada nueva edición”, recalcó la gerente en un comunicado.