Diario de Arousa

A Illa

La ENT suma un elevador para facilitar los trabajos con sus embarcaciones en el náutico de O Bao

El Concello adquirió la máquina y la pone a disposición de la asociación Dorna, que gana así en autonomía

B. Y. O Salnés
02/06/2026 17:58
El alcalde, Luis Arosa, durante una visita a las instalaciones
 El Concello de A Illa de Arousa invirtió alrededor de 5.000 euros en la adquisición de una máquina elevadora para la Escola de Navegación Tradicional (ENT) de la asociación cultural e deportiva Dorna. La idea es que funcione en el edificio de usos náuticos de O Bao, para facilitar el traslado, subida y bajada de las dornas y otras embarcaciones de sus lugares de almacenaje, en un recinto donde la ENT también realiza labores de reparación y mantenimiento.

Hasta ahora, y desde la apertura de las instalaciones del náutico, la asociación tenía que hacer uso de un elevador municipal para estas labores. Ahora, cuenta con mayor independencia, gracias a esta adquisición de equipamiento.

Así lo explicaron esta semana tanto el regidor, Luis Arosa, como el teniente de alcalde, Manuel Suárez, destacando ambos la importancia de esta inversión el apoyo a la actividad asociativa y a la conservación del patrimonio.

Arosa valoró que “este investimento é unha mostra máis do compromiso deste goberno co deporte náutico e coas entidades que fan grande a nosa Arousa”. “A Asociación Dorna merece contar cos medios necesarios para desenvolver a súa actividade con plena autonomía, e ese é o noso deber como administración”.

Suárez, por su parte, destacó que “esta era unha petición histórica da ACD Dorna e estamos satisfeitos de poder darlle resposta”. “O novo elevador mellora as condicións de traballo da Escola de Navegación Tradicional e reforza o compromiso do Concello coa protección e promoción da nosa cultura mariñeira”.

Apoyo al patrimonio

El también portavoz nacionalista añadió que “trátase dunha mellora moi demandada pola entidade desde hai anos e que puido facerse realidade grazas aos investimentos incluídos nos orzamentos municipais de 2026. O novo equipamento permitirá realizar con maior seguridade e comodidade as tarefas de mantemento e conservación das embarcacións tradicionais, contribuíndo así á preservación do patrimonio marítimo da Arousa”.

Por otra parte, el regidor socialista también destacó la actuación del concejal de Deportes, Manuel García Poza: “Quero agradecer especialmente ao concelleiro Poza o seu traballo constante e a súa implicación con todos os clubs do municipio. Sempre está ao lado das entidades deportivas, e iso nótase nos resultados”. “Esta adquisición enmárcase na política do goberno municipal de apoio ao tecido asociativo e deportivo de A Illa de Arousa, fortalecendo as infraestruturas ao servizo das entidades e dos seus deportistas”, concluye el alcalde de la localidad insular..

