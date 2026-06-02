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A Illa

Entrecortiñas cierra su temporada en con un mes dedicado al cine uruguayo

Redacción
02/06/2026 18:08
Miembros de la entidad antes de una proyección
| G. S.
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El Cineclube Entrecortiñas de A Illa programa este mes un ciclo de cine de Uruguay. Durante las próximas semanas, el auditorio acogerá tres cintas fundamentales que “percorren a sensibilidade, o humor e as novas linguaxes dunha das cinematografías máis persoais de Latinoamérica”, indican. Como es habitual en las actividades del club, todas las sesiones serán con entrada gratuita y en versión original.

La programación comenzará este jueves 4 de junio a las 20:30 horas con la proyección de ‘La vida útil’ (2010), de Federico Veiroj.

La siguiente cita tendrá lugar el jueves 11 de junio, también a las 20:30, con un de los grandes films del cine rioplatense: ‘Whisky’ (2004), dirigida por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll.

Para cerrar el ciclo, el Cineclube cambia su jornada habitual al viernes 19 de junio a las 20:30 con el estreno de ‘Perros’ (2025), de Gerardo Minutti.

Este ciclo de proyecciones cuenta con la colaboración directa del Ayuntamiento de A Illa y del Consulado General de Uruguay en Santiago de Compostela. Desde el Cineclube Entrecortiñas animan a todos los cinéfilos y vecinos a compartir estas tardes de cine y recuerdan que este ciclo es el último de esta temporada hasta la el regreso en septiembre.

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