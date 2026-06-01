El PSOE pide una mejora “integral” de los Servicios Sociales en Ribadumia

Mougán y el diputado Julio Torrado en una visita al departamento | cedida

El grupo municipal socialista de Ribadumia registró este lunes una moción para reclamar una actuación integral y urgente en los Servicios Sociales municipales después de que una inspección de la Xunta de Galicia a finales de 2025 detectase “importantes deficiencias nas instalacións, organización e funcionamento do servizo”. Así lo indicaron ayer desde el PSOE en un comunicado.

Según los socialistas, el informe del Servicio de Inspección de Servicios Comunitarios e Inclusión Social de la Xunta recoge que “existen deficiencias relacionadas co estado das instalacións, espazos de atención inadecuados, problemas organizativos, carencias de persoal e incidencias vinculadas ao funcionamento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”, prosiguen desde la formación opositora.

“Servizos Sociais non pode funcionar a base de parches nin de solucións improvisadas. Estamos falando da porta de entrada de moitas persoas vulnerables á atención pública e o Concello ten a obriga de garantir unhas condicións dignas tanto para os usuarios como para os profesionais”, subrayó el portavoz de los socialistas de Ribadumia, Javier Mougán.

La moción reclama, entre otros extremos, que el gobierno municipal dé cuenta periódica al Pleno del cumplimiento de los requerimientos de la Xunta, que elabore un plan integral de mejora de las dependencias y que adopte medidas organizativas y de personal.