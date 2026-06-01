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A Illa

A Illa aprueba una concesión para placas fotovoltaicas en la cubierta de la plaza de abastos

La junta de gobierno dio luz verde también a la licitación de la actuación ambiental en O Furado

Beni Yáñez
01/06/2026 00:10
Miembros del gobierno bipartito durante una sesión plenaria
Miembros del gobierno bipartito durante una sesión plenaria
| Mónica Ferreirós
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La junta de gobierno local de A Illa de Arousa dio aprobación hace unos días a una concesión para la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta de la plaza de abastos. Se trata de la autorización de una concesión demanial para colocar estos paneles, en favor de la asociación Arousa en Transición y el proyecto de su comunidad energética, que sigue explorando vías de expansión.

Además, el gobierno insular abordó otros proyectos, como el ya publicado para licitar la instauración de un tren turístico que funcione a modo de bus circular durante el verano.

Acción ambiental

La junta local del ejecutivo isleño también sacó adelante el expediente de contratación de la obra de restauración ambiental e integración paisajística de O Furado, en la zona litoral de O Cabodeiro.

Otros acuerdos del bipartito incluyeron luz verde a las bases reguladoras y precio público para llevar adelante la ludoteca de verano, el pago de la anualidad de 2026 por la adquisición de los terrenos en Outeiro y Avenida da Ponte que se compraron al Plan Nacional Sobre Drogas y una solicitud de subvención al Plan Extraordinario Vía Depo para la pavimentación de la calle Aransa.

Finalmente, el ejecutivo autorizó la adhesión al convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y con la Xunta de Galicia para acciones de control y lucha contra la avispa asiática o velutina.

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