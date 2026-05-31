Un millón de euros para un camino escolar seguro en Meis

El proyecto mejorará la entrada y salida al colegio de O Mosteiro, dividiendo el acceso entre la parte delantera y trasera, para separar el tráfico de autobuses de los coches particulares | Mónica Ferreirós

El Concello de Meis acaba de recibir la confirmación de financiación provincial para sacar adelante un camino escolar seguro en el entorno del colegio CPI Mosteiro. La actuación incluirá el desvío de la ruta tradicional de los autobuses, creación de un nuevo acceso trasero al recinto, mejora y retranqueo de muros, humanización del vial principal y asfaltado de una pista de la concentración parcelaria cercana al centro.

Todo ello con el fin de acabar con una situación de inseguridad detectada desde hace años y que obliga actualmente al Concello a desplazar a diario a un trabajador municipal para coordinar la seguridad de los niños durante las entradas y salidas en relación al tráfico rodado en el entorno.

Los fondos

La junta de gobierno de la Diputación acordó en la sesión del pasado día 22 de mayo la concesión de una subvención en favor del Concello meisino para contribuir a la financiación de este camino escolar seguro. La alcaldesa, Marta Giráldez, adelanta que la inversión total prevista en el proyecto será de alrededor de un millón de euros y en su día el Ayuntamiento solicitó al menos medio millón a la entidad provincial, que concede fondos ahora a través del Plan +Provincia, en su línea 1, de inversiones.

Las actuaciones

Esta aportación se centra en una de las fases del proyecto, como es la mejora y humanización de la calle alcalde Jorge Casal y en su conexión con la Praza de España y el propio colegio. Está previsto crear una nueva plaza con zonas verdes, arbolado, iluminación y mobiliario urbano, además de mejorar las condiciones de seguridad peatonal hacia el centro educativo.

No obstante, esta es solo una de las fases de la actuación. Giráldez explica que uno de los cambios más significativos será apartar el tráfico de los autobuses escolares de la entrada principal. La idea es que los autocares accedan por la parte trasera del centro, para lo que se ya ha tramitado con la administración el asfaltado de una pista de la concentración parcelaria, para habilitar el vial necesario.

La alcaldesa destaca la magnitud del proyecto, que todavía debe pasar por la fase de licitación de obra

El centro carece actualmente de entrada por atrás, por lo que otra parte del proyecto contemplará su creación, con instalación de una rampa, además.

Así, los niños que hagan uso del autobús entrarán y saldrán del centro por atrás, mientras que la parte delantera se dejará solo para aquellos que lleguen andando o bien en coche particular.

La actuación se completará “humanizando toda a entrada”, incluyendo el retranqueo y creación de nuevos muros en determinados puntos.

Empleado municipal

La situación actual de confluencia de tráficos y peatones complica la seguridad en las horas puntas de entradas y salidas en el centro. La regidora señaló que, detectado este problema, el gobierno local decidió hace ya unos cinco años “desprazar a un traballador do Concello á porta do colexio, para garantir a seguridade dos nenos nas horas punta de entrada e saída”.

Eso sí, todavía no hay plazos concretos, “farase en canto se poida”, detalla la regidora, que destaca la magnitud de un proyecto de tal inversión. Además, asegurada ahora la inversión provincial, queda todavía por delante tramitar el correspondiente proceso de licitación, para la adjudicación de obra a una empresa constructora.

El proyecto no busca tanto una ampliación del vial existente, como su mejora y humanización, por lo que no son necesarias demasiadas adquisiciones de terreno.

Terrenos

En cualquier caso, se firmó hace más de año y medio un convenio con una persona propietaria del suelo necesario en cuestión. En este convenio se establecía que, si la propiedad realizaba obras primero, derribaría una construcción necesaria para dar salida al proyecto. Si era el Concello el que obra antes, entonces sería el Ayuntamiento el que asumiría la demolición, a cambio de la utilización del espacio necesario.

La otra parte de la obra, en la zona trasera del centro, necesitó también gestiones con la concentración parcelaria.

El Concello ya cuenta desde hace más de medio año con el permiso necesario para disponer de uno de los viales de acceso a fincas a fin de poder asfaltarlo, carretera por la que pasarán a partir de entonces los autobuses escolares, retirándolos de la circulación y acceso al CPI Mosteiro por la citada calle Alcalde Jorge Casal.