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Ribadumia

El Concello de Ribadumia y el Náutico O Muíño se enfrentan por un transporte

Redacción
31/05/2026 19:15
Presentación anterior de una competición con representantes de la entidad deportiva y del Concello
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| Mónica Ferreirós
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El Concello de Ribadumia y el Club Náutico O Muíño protagonizaron este fin de semana un cruce de reproches a respecto de una solicitud de transporte de la entidad deportiva.

El Ayuntamiento salió al paso estos días con un comunicado de prensa a una publicación en redes del club. En la nota enviada a los medios, desde el Ayuntamiento indicaron que “lamentamos as desafortunadas declaracións do Club”. “A solicitude de transporte por parte do Club para o traslado dos deportistas do Club ao Campionato Galego de Alevíns e Benxamíns en O Incio (Lugo), recibida por rexistro de entrada, foi xestionada polos traballadores muncipais. Constan o expediente a lo menos 15 empresas de transporte contactadas, sen que ningunha delas mostrase disponibilidade para realizar o servizo. Trasladouse este extremo ao director deportivo do Club”, afirman. 

“Lamentamos profundamente o ton e as forma que este empregou contra os traballadores municipais, esixíndolles ‘que se puxeran a limpiar a furgoneta municipal, e que a tiveran limpa e con depósito cheo para o día seguinte’.  Unha actitude impropia dalguén que representa a un Club”, valoran.

El club, en respuesta a esto, publicó otro post en “profundo desacordo”, desacreditando incluso el “rigor ortográfico” del comunicado del Ayuntamiento, que “falta á verdade”, afirmaron. Lamentan también que el alcalde no acudiese a una reunión con las familias.

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