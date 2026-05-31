Areeiro llama a estar alerta sobre la flavescencia dorada, el avance del oídio y el mildiu en las viñas

Planta en la que se detectaron síntomas de oídio | Areeiro

La Estación Fitopatolóxida de Areeiro recomienda mantener la vigilancia de las viñas ante la incertidumbre de las previsiones meteorológicas y controlar las cubiertas vegetales para garantizar la sanidad de la vid. El último boletín de la entidad, dependiente de la Diputación de Pontevedra, también advierte del inicio de la actividad de Scaphoideus titanus, vector de la flavescencia dorada, al encontrar la primera ninfa de este insecto en una viña de la comarca de O Condado. De este modo, el organismo recomienda arrancar las plantas enfermas que estén infectadas y eliminar aquellas abandonadas que pueden albergar el patógeno aunque no presenten síntomas.

Areeiro indica que las viñas de las diferentes comarcas se encuentran “en moi bo estado”, con ausencia de síntomas de mildiu o con las manchas antiguas bien controladas. La Estación recomienda mantener la vigilancia continua, siendo más estrictos en los predios donde no se logró controlar bien alguna infección anterior, en aquellos donde la protección de la aplicación esté próxima a terminar o bien en los lugares donde pueda haber tormentas.

Las condiciones meteorológicas de esta semana favorecieron el avance de la fenología general y el crecimiento vegetativo de las plantas. De este modo, en los viñedos con mayor frondosidad y donde ya esté la floración superada, Areeiro aconseja controlar el exceso de vegetación y eliminar “os netos e brotes chupóns en xeral, tanto para favorecer a penetración dos caldos fitosanitarios como para que os acios estean máis aireados e lles chegue a enerxía do sol”, indican.

El oídio, en riesgo alto

En lo que respecta al oídio se observaron algunas plantas con el micelio de este hongo, pero sin afectar a los racimos. Areeiro advierte que existe riesgo alto para esta enfermedad y recomienda incrementar la vigilancia por si se hace necesario tratar para evitar infecciones. Del mismo modo recomienda vigilancia en lo que respecta al black rot, del que no se observaron síntomas nuevos.

El número de capturas de Cydia pomonella, que afecta a los manzanos, fue muy elevado esta semana, observándose las primeras perforaciones de las orugas y los primeros síntomas de moteado en una hoja. En lo referente al castaño, se recogieron los primeros adultos de Pammene fasciana y continúan sin capturarse machos de Cydalima perspectalis, la mariposa del boj.