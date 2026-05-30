Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

Somos insta a la finalización definitiva de la parcelaria de Lois-Ribadumia

Redacción
30/05/2026 18:29
Sergio Soutelo concejal de Somos Ribadumia
Sergio Soutelo, concejal de Somos Ribadumia
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Somos Ribadumia presentó una moción para su debate en Pleno en la que quieren acuerdo para instar a la Xunta a la “finalización definitiva” de la concentración parcelaria de Lois-Montes de Ribadumia. 

“Transcorridos case vinteoito anos desde a declaración oficial da concentración parcelaria, a realidade evidencia que o proceso continúa sen unha finalización plenamente consolidada, tanto desde o punto de vista administrativo como funcional”, lamentan.

Consideran que ese largo proceso causa “malestar” en los más de 1.500 propietarios afectados, con parcelas “paralizadas por erros de todo tipo que non se resolven”. Acusan además al alcalde de “aplaudir coas orellas anuncios de arranxos de pistas e cuestións menores”, pero “non esixe que se remate dunha vez”, concluyen.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620