Somos insta a la finalización definitiva de la parcelaria de Lois-Ribadumia

Sergio Soutelo, concejal de Somos Ribadumia | cedida

Somos Ribadumia presentó una moción para su debate en Pleno en la que quieren acuerdo para instar a la Xunta a la “finalización definitiva” de la concentración parcelaria de Lois-Montes de Ribadumia.

“Transcorridos case vinteoito anos desde a declaración oficial da concentración parcelaria, a realidade evidencia que o proceso continúa sen unha finalización plenamente consolidada, tanto desde o punto de vista administrativo como funcional”, lamentan.

Consideran que ese largo proceso causa “malestar” en los más de 1.500 propietarios afectados, con parcelas “paralizadas por erros de todo tipo que non se resolven”. Acusan además al alcalde de “aplaudir coas orellas anuncios de arranxos de pistas e cuestións menores”, pero “non esixe que se remate dunha vez”, concluyen.