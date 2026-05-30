El PP pide al alcalde que “se bote a un lado” al acusarlo de “incapacidade” para gestionar fondos con la Xunta

El líder de la oposición, Matías Cañón, durante una intervención plenaria | Mónica Ferreirós

El PP de A Illa salió hoy al paso de las recientes críticas del alcalde, el socialista Luis Arosa, quien acusaba a su vez a los conservadores, tanto a nivel local y en la Xunta, de no atender las demandas de inversiones de la localidad. Si el alcalde cree que esa falta de fondos en A Illa del gobierno gallego se debe a una cuestión partidista —para perjudicar a un bipartito de izquierdas—, el PP considera que se debe a la “incapacidade” del regidor para gestionarlos ante la administración gallega.

Por eso, el líder opositor, Matías Cañón, atacaba este sábado al primer edil: “Se o alcalde non é capaz de xestionar os investimentos coa Xunta que deixe de protestar e se bote a un lado para que o fagamos os que gañamos as eleccións”.

“Patalear”

Cañón insiste en que para conseguir fondos para obras “hai que insistir e presentar bos proxectos, non poñerse a patalear”.

Arosa protestaba porque tras una reunión con Alfonso Rueda a finales del año pasado, el presidente de la Xunta le había trasladado tres compromisos de acción de su ejecutivo para proyectos en el municipio que todavía no habrían sido atendidos. El PP culpa al alcalde : “Hai que insistir, defender a súa utilidade, reclamar polo ben dos veciños e presentar bos proxectos, non poñerse a patalear”. Los populares razonan que “hai un orzamento limitado na Xunta e en calquera outra administración e existe moita competencia entre todos os concellos”, recordando que el gobierno gallego sí invierte en otros municipios socialistas.

Consideran las quejas de Arosa “esaxeradas” y que “responden máis ben a un intento de estratexia de tentar facerse a vítima e buscar réditos electorais que á propia realidade”.

“A receita é fácil e pasa por traballo, traballo e máis traballo”, concluyen.