Vilanova
Vilanova celebra el premio provincial a su oficina de turismo de Mar de Santiago
El Concello de Vilanova celebró hoy el Premio Turismo Rías Baixas concedido a la oficina de información en la localidad de Mar de Santiago. “Dende a súa posta en marcha no ano 2020, esta oficina consolidouse como un referente de calidade, profesionalidade e innovación na atención turística da comarca”, valoraron ayer.
“O xeodestino Mar de Santiago, ao que pertence Vilanova de Arousa xunto con Catoira, Valga e Pontecesures, rexistrou en 2024 datos de afluencia turística que sitúan a este enclave nun nivel de crecemento sostido e significativo”. El personal atiende en cuatro idiomas y la oficina dispone además de pantallas interactivas.