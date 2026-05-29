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O Salnés

Rías Baixas se estrena en la primera edición de WineMad, en Madrid, con 25 marcas

A. Louro
29/05/2026 16:40
Stand en el Ifema de Madrid
Stand en el Ifema de Madrid
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La Denominación de Orixe Rías Baixas participa en la primera edición de WineMad, que se celebra estos días en Madrid. Se trata de una feria internacional del vino a la que acude de la mano de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Acagal), que cuenta con un stand de 210 metros cuadrados. Allí bodegas de esta denominación acuden como expositoras, y 25 marcas de Rías Baixas participan en el túnel del vino que alberga el stand autonómico, en el que se han dado cita muchos profesionales.

Así, la actividad organizada por la Consellería de Medio Rural permitió probar estas marcas atlánticas de diferentes añadas (una de 2021, dos de 2023, once de 2024 y once de 2025), un ejemplo más de la convivencia de las diferencias añadas en los vinos de Rías Baixas. Estas marcas también son un ejemplo de las distintas tipologías de vinos de la DO como crianzas sobre lías, tintos, vinos varietales como algún Rías Baixas Condado, entre otros.

El secretario general del Consello Regulador, Ramón Huidobro, se desplazó a WineMad el pasado miércoles para mostrar su apoyo al sector, coincidiendo con bodegas de la denominación, así como con profesionales del sector, y también con director del Acagal, Martín Alamparte.

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