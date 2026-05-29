Más de siete años de cárcel y cuatro millones de multa por mover cocaína desde Vilanova

El fallo es de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra | Gonzalo Salgado

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a dos acusados, ambos vecinos de Vilanova aunque uno de ellos nacido en Vilagarcía, como coautores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, en este caso, cocaína. A uno de ellos le impone siete años y medio de prisión y, al otro, ocho años de cárcel, además de una multa de cuatro millones de euros para cada uno.

La sala establece en los hechos probados de la sentencia que ambos sospechosos actuaron de manera coordinada, utilizando distintos vehículos para realizar transportes de droga, siendo uno de ellos el coche lanzadera que alertaba sobre la presencia policial.

Las magistradas relatan que, al menos entre junio de 2023 y junio de 2024, “realizaron de manera regular transportes por carretera de distintas partidas de sustancia estupefaciente, en concreto cocaína, entre los lugares de sus domicilios y distintos lugares del territorio nacional y de Portugal, con la finalidad de distribuirla a terceras personas”.

Durante el juicio, uno de los encausados reconoció su participación en los hechos, mientras que el otro negó su implicación, pero su coartada fue considerada por el tribunal poco creíble. De esta forma, concluye que ambos son coautores del delito.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).