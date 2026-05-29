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Ribadumia

El Tinto elige entre más de 120 vinos y estos serán sus nuevos valedores

La bodega de Seso Piñeiro, colaborador desde el inicio de la fiesta, acogió hoy la puesta de largo oficial de la edición

B. Y. O Salnés
29/05/2026 20:22
Autoridades y colaboradores, durante el brindis de hoy |
Autoridades y colaboradores, durante el brindis de hoy |
Gonzalo Salgado
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La bodega de Seso Piñeiro, colaborador durante todas las ediciones de la Festa do Tinto, acogió hoy la presentación oficial de esta LIII edición, en un acto presidido por el alcalde, David Castro, y el delegado de la Xunta, Agustín Reguera.

El regidor indicó que en esta edición se presentaron más de 120 vinos al concurso, 102 de ellos, variedad de la “folla redonda”. Además, avanzó la relación de las nuevas investiduras de Valedores del Tinto, que este año serán ocho personas, vinculadas como siempre a la fiesta o al sector: Cesáreo Oubiña, Adolfo Fontán, José Pesqueira, Jesús Lede, Manuel Carbajal, María José Basanta, Carmelo Sotelo y Antonio Gondar.

Al banquete de confraternidad del día grande, el próximo sábado, acudirán unos 900 comensales y el regidor destacó también una programación con atractivos para “todas as idades”. En él hay grandes orquestas, como Olympus, América, Capitol, Assia y Panorama y showcookings, este año a cargo de vecinos de la localidad.

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