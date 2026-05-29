Arosa reprocha al PP y a la Xunta “cero cumprimentos” en tres “compromisos” adquiridos

El alcalde lamentó la postura de la oposición con la obra en el colegio | Gonzalo Salgado

El alcalde A Illa, Luis Arosa, reprochó hoy a la oposición popular y a la Xunta el no atender necesidades reales en el municipio. Lo hicieron al hilo de las críticas populares a la obra en las casas de maestros del colegio y al comprobar el incumplimiento hasta el momento de “tres compromisos” adquiridos por el gobierno gallego.

A este respecto, recordó el regidor que en “novembro tiven unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O mesmo que só aparece por A Illa de Arousa para correr”, opinó. “Nesa reunión expúxenlle tres asuntos concretos. Tres compromisos que el e o seu goberno adquiriron coa nosa veciñanza”. Estas son la reforma integral del colegio, avances en la reforma de O Cantiño y la visita de técnicos a los terrenos adquiridos para construir vivienda pública. “Tres compromisos. Cero cumprimentos. Cero visitas”, lamentó el socialista.

La obra en el CEIP

Al PP le parece insuficiente la obra en las casas de maestros. El alcalde valora como “mágoa” tener que destinar 150.000 euros que la Diputación concede a A Illa en obras que “son competencia da Xunta, non dos concellos. Pero alguén ten que facer o traballo”. “Cando a Deputación veu presentar o investimento, estaban aí. Para a foto. Sen proposta, sen traballo, sen nada. Só a foto”. “Son especialistas en aparecer cando o traballo xa está feito por outros”, carga el primer edil contra el PP local. Lamenta, además, que en el colegio “unha cornisa rota estivo semanas vallada en risco e tivo que ser o Concello quen a arranxase” ante la falta de acción de la Xunta.