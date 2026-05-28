Vilanova ultima la puesta en marcha de su punto limpio

Una vista del recinto que comenzará r prestar servicio en breve | cedida

El Concello de Vilanova de Arousa ultima la puesta en marcha de su punto limpio, el primero que operará en la localidad. Desde el Concello señalan que la obra ya fue entregada y que el reglamento de uso quedó aprobado durante la sesión plenaria de esta misma semana.

Para financiar la inversión necesaria de la ejecución del punto limpio el Concello solicitó y consiguió la aprobación de una aportación de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, cofinanciada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilienciam, fondos europeos Next Generation, por un imponerte de 354.204,76 euros.

Este punto de recogida selectiva se licitó en octubre de 2024 con un precio de 389.161,23 euros y se adjudicó por 377.486,39 euros a la empresa encargada de realizar las infraestructuras, y que además, prestará el servicio de recogida y tratamiento de los residuos.

El plazo de ejecución de las obras fue de seis meses y se espera que las instalación inicien su funcionamiento lo más pronto posible, manifestaron hoy desde el gobierno que preside el popular Gonzalo Durán.

Superó una alegación

“Unha vez finalizadas e recepcionadas as obras, a posta en marcha da instalación require establecer o seu réxime de uso e funcionamento”, indicaron desde el ejecutivo local vilanovés sobre el trámite ya concluido.

“Con este obxectivo, o Pleno aprobou o regulamento correspondente, que posteriormente foi sometido a exposición pública. Tras a presentación dunha alegación durante este proceso, o documento quedou aprobado definitivamente na sesión”.