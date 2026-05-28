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Ribadumia

Ribadumia amplía las medidas preventivas de frente a violencias sexistas en el Tinto

B. Y. O Salnés
28/05/2026 19:28
La sesión de esta semana de la mesa de coordinación
La sesión de esta semana de la mesa de coordinación
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El Concello de Ribadumia celebró esta semana una reunión de coordinación con los agentes implicados en el dispositivo de prevención y actuación frente a las violencias sexistas y sexuales durante la Festa do Tinto 2026, dentro del programa ‘Ribadumia Sen Violencia. No Tinto diversión NON agresión’.

El encuentro sirvió para presentar y activar el Plan Específico de Actuación “Punto Violeta”. Además de la instalación de un punto de atención, busca impulsar un modelo de fiestas más seguras, respetuosas y libres de violencias machistas, indican desde el gobierno local ribadumiense.

En la reunión participaron representantes del Punto Violeta, Protección Civil, seguridad privada, hostelería, taxis adheridos a la campaña ‘Espazo Seguro’ y personal municipal, del propio Ayuntamiento.

Acciones

El plan contempla acciones preventivas e información específica para los diferentes sectores participantes, así como protocolos claros de actuación ante posibles situaciones de acoso, agresión o violencia sexual durante los festejos.

Entre las medidas puestas en marcha destacan la presencia de un Punto Violeta con personal especializado en violencias machistas, la identificación de taxis y espacios seguros,  la implicación de los locales hosteleros, canales directos de comunicación entre los distintos agentes  y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía bajo el lema ‘Nas Festas do Tinto: Diversión, non agresión’. 

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