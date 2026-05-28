Los catadores de la prestigiosa Guía Peñín valoran unas 300 marcas de vinos Rías Baixas

Dos de los expertos durante la jornada de ayer Cedida

La sede de la DO Rías Baixas acoge durante la jornada de hoy la cata de 150 marcas —otras tantas fueron valoradas ayer— por parte de los expertos de la Guía Peñín. Una publicación indispensable dentro del mundo del vino español, donde las marcas de Rías Baixas esperan posicionarse con sus puntuaciones como el mejor vino blanco con Denominación de Origen español. Tanto Ziyan Zhang, director de la Guía Peñín en China, como la catadora Tatiana Rivadomar coinciden en valorar para esta publicación: “cualidades como la complejidad el equilibrio y la identidad”.

Un total de 300 marcas de diferentes añadas y de casi todas las tipologías de vino elaboradas por la DO. De hecho, los expertos corroboraron la “Excelencia” de la añada 2024 y adelantan que” la 2025 es más madura que la anterior, dando lugar a vinos redondos y menos ácidos, que serán más fáciles de beber para el consumidor”, explicaron. La añada más antigua que han catado es una 2016, a la que se han sumado vinos de 2021, 2022 y así hasta 2025. De las marcas catadas, las que obtengan puntuaciones iguales o superiores a 95 pasarán a Recata: Una cata conjunta de todo el equipo de la Guía Peñín, siendo el paso final para obtener un sobresaliente en una de las guías por excelencia del mercado español.