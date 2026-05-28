La Valedora censura al Concello de A Illa por desatender una reclamación por ruidos

Vista de la Casa Consistorial de la localidad | Mónica Ferreirós

La Valedora do Pobo reprocha el proceder del Concello de A Illa ante una queja de unos vecinos por supuestos problemas de ruidos durante la celebración de una jornada de los Cantos de Taberna.

La alta comisionada del Parlamento autonómico lamenta la actitud del Ayuntamiento al no atender a requerimientos de documentación para poder resolver a respecto de las quejas vecinales.

Los vecinos sostienen que en la jornada de los Cantos de Taberna de junio de 2024 se incluyó un local hostelero que “carece de insonorización”, afirman. Solicitaron al Concello que se excluyese de la jornada a ese negocio por ese motivo pero “non se recibiu resposta”.

El día de la fiesta “el ruido era insoportable”, por lo que “llamamos a la Policía Local y acudieron sin sonómetro”.

Presentaron posteriormente otra instancia en el Ayuntamiento para que se remitiese el permiso, copia del estudio de impacto acústico y la copia de la “licencia de actividad del local, pero tampoco hubo respuesta”, afirman.

Ante ello, la Valedora requirió informe al Ayuntamiento, tanto en enero de 2025 como en junio del mismo año y “o Concello non respondeu”, lamentan desde la entidad autonómica.

La Valedora recuerda las obligaciones del Concello sobre protección contra contaminación acústica y de control de actividades, negocios y licencias. “Da información dispoñible dedúcese que o Concello da Illa de Arousa non adoptou as medidas adecuadas para protexer os dereitos constitucionais” que los vecinos afectados invocaron como dañados. Por ello, se habla de “insuficiencia das actuacións municipais”, “fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas”, concluye la Valedora.