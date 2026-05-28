Condenan a un guardia civil por ejercer de asesor arbitral en partidos de Preferente

Un reciente encuentro del Villalonga | Mónica Ferreirós

El Tribunal Militar de Madrid ratifica una condena a cinco meses de suspensión de empleo para un guardia civil del Subsector de Tráfico en Pontevedra por haber ejercido de asesor arbitral en partidos de Preferente, incluyendo encuentros con clubs de O Salnés como el Juventud Cambados, el Villalonga y el Ribadumia, entre otros.

El Ministerio de Defensa había impuesto esos cinco meses de suspensión de empleo en vía administrativa, como autor de una falta muy grave, al desarrollar una actividad, la de asesor arbitral, que “vulnere las normas sobre incompatibilidades”.

Recurso

El guardia civil afectado recurrió ante el Tribunal Militar que, no obstante, echa por tierra los argumentos del recurrente, ratificando la misma resolución disciplinaria. Tal decisión todavía era recurrible en casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

El agente alegó negando haber realizados aquella actividad arbitral indicando, entre otros aspectos, que el hecho de que su nombre y apellidos figurasen en papeles de aquellos partidos de la Real Federación Gallega de Fútbol pudo ser por algún tipo de error en el nombre, porque su hermano sí realizaba aquella actividad de asesor arbitral. No convenció al tribunal, que considera, además, que no siendo esta una actividad de las “rigurosamente prohibidas”, el condenado las llevó “a cabo sin haber solicitado la preceptiva autorización”, subrayó.